شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس، الموافق 9/ 9/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها تعيين وائل جمعة مديرا للمنتخب الوطنى فى جهاز كارلوس كيروش، واستغناء الأهلى عن مروان محسن.

الأهلى يقرر الاستغناء عن خدمات مروان محسن نهائيًا بعد جلسة مع اللاعب

قرر النادى الأهلى، الاستغناء عن جهود مهاجمه مروان محسن مهاجم الفريق ليرحل اللاعب عن أروقة القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب الجلسة التى جمعت اللاعب بمسئولى القلعة الحمراء مساء اليوم الخميس.

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة 3 سنوات قادمة في صفقة انتقال حر، على أنغام الأغنية الشهيرة "لامونى اللى غاروا منى" ، وجاءت الصفقة في إطار خطة النادي السماوى لدعم الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر وتحضيرا للموسم الجديد، والدوري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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