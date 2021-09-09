شكرا لقرائتكم خبر عن جدو عن الجهاز الفنى للمنتخب: "كيروش" اختيار موفق من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد ناجى جدو، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن تعيين كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب الوطنى، هو اختيار مناسب في الوقت الحالى، وكتب جدو عبر حسابه الشخصى على تويتر: اختيار موفق من اتحاد الكرة للمدير الفني للمنتخب و جهازه المعاون .. كل التوفيق لهم في الفترة القادمة و تحقيق حلم التأهل لكأس العالم ان شاء الله.



جدو

واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

وائل جمعة مديرا للمنتخب

محمد صلاح مديرا إداريا

مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:

احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى

مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى

بدر إمام أخصائى التأهيل

محمد أحمد محمود أخصائي التدليك، على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.