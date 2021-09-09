الأهلي: نقدر مبادرة الأزهري ونحرص على الروح الرياضية رغم ممارسات الآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، بأنه يقدر مبادرة الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، قائلًا بأن الأهلي حريص تمامًا على الروح الرياضية، بالرغم من الممارسات التي يمارسها الآخرون سواء أفراد أو مؤسسات.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الاستاذ أسامة الأزهري على حرصه أن يكون هناك روح رياضية بين عناصر كرة القدم، والأهلي يمارس الروح الرياضية والأخلاق والمبادئ ويطبقها بشكل يومي، وحريص تمامًا على أن يكون هناك روح رياضية بين الجميع".

وتابع: "الأهلي على الرغم من التجاوزات والممارسات غير الأخلاقية في الفترة الماضية سواء من أفراد أو مؤسسات رياضية لم يتجاوز أبدًا في حق أحد، بل كان حريصا على احترام الجميع سواء كبير أو صغير بكل احترام وتقدير".

وأضاف: "نحن لا نتجاوز في حق فرد أو مؤسسة، ونهنئ أنفسنا عندما نفوز، ولا يكون لدينا أن خطأ تجاه أي جهة أخرى".

وواصل: "نؤكد لدكتور أسامة أن الأهلي يمارس الأخلاق والقيم في كل تصرفاته، وشعار النادي الأهلي الآن تاريخ، مبادئ تطوير، وهذه المبادئ تخرج من المبادئ والقوانين الدولية والمصرية، ونتمنى كل التوفيق للمؤسسات الرياضية المصرية".

كان الأزهري أطلق مبادرة بين كافة الأطراف الكروية المختلفة لجلسة يستضيفهم فيها في رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافي والقيم الرفيعة والمنافسة الشريفة على النجاح مع نبذ كل صور الخصومة والعصبية والشتائم والاستهزاء والكراهية، بما في ذلك عناصر من الأهلي والزمالك، واتحاد الكرة.