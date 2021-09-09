المحكمة تُغرم بواتنيج 1.8 مليون يورو لاعتدائه على شريكته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ، بجنوب ألمانيا، اليوم الخميس بفرض غرامة مالية كبيرة بحق مدافع منتخب ألمانيا السابق، جيروم بواتينج، بعد إدانته بإحداث إصابات بدنية بشريكة حياته السابقة.

وقررت المحكمة قيمة الغرامة بـ60 يوم غرامة بواقع 30 ألف يورو عن كل يوم، وفقا لتقدير المحكمة لدخل اللاعب، أي أن إجمالي الغرامة سيصل إلى مليون و800 ألف يورو (1ر2 مليون دولار).

ووجهت إلى بواتينج /33 عاما/ تهمة الأذى الجسدي الجسيم والإساءة اللفظية، وقال الادعاء إنه أهان شريكته وضربها، وقام بعضها في رأسها وطرحها أرضا، وألقى عليها بمصباح وكيس تبريد.

ونفى بواتينج تلك الاتهامات، مشددا على أنه لم يضرب أو يصب شريكته السابقة خلال قضائهما عطلة كاريبية عام 2018 في جزر تركس وكايكوس، وطالب محاميه بتبرئته.

وقال بواتينج إن المرأة، وهي أم لطفليهما، أصبحت عنيفة وتسببت في جرح بشفته بعد لعبة ورق. مشيرا إلى أنها سقطت عندما حاول دفعها بعيدا.

أضاف اللاعب أن الخلاف كان يدور حول كيفية تنظيم المستقبل، حيث بدا أنه مستعد لمغادرة ميونخ، متوجها لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موضحا أن الأمور عادت إلى طبيعتها في اليوم التالي.

في المقابل طالب الادعاء بإصدار حكم بالسجن ضد بواتينج لمدة عام ونصف العام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5ر1 مليون يورو.

ووجدت المحكمة أن المجني عليها تعرضت للكم في وجهها. ووصفت المدعية العامة ستيفاني إيكرت المرأة بأنها "ضحية للعنف المنزلي"، لكنها قالت إنها لم تكن الضحية الوحيدة، وأن بواتينج كان أيضا "ضحية لعلاقتهما السامة المشتركة".

وظهر بواتينج أمام المحكمة مرتديا بدلة سوداء وقميصا أبيض. وبدا هادئا عند النطق بالحكم.

يذكر أن الحكم ليس ملزما قانونا بعد.

لم ينتقل بواتينج لسان جيرمان، لكنه تعاقد مع ناد فرنسي آخر هو أولمبيك ليون