مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": قيد أجايي في قائمة الانتظار بعد رفضه فسخ التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

قرر النادي الأهلي قيد لاعبه النيجيري جونيور أجايي في قائمة الانتظار خلال الموسم الجديد، بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب في القائمة عن الحد المسموح.

وأشار مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365" إلى أن أجايي رفض كل العروض التي قدمته إليه، وأصر على الاستمرار في النادي الأهلي أو الرحيل بعد الحصول على قيمة عقده بالكامل.

وذكر المصدر أن قيمة عقد أجايي هي 850 ألف دولار للموسم الأخير، بينما عرض الأهلي منحه 400 ألف دولار على دفعات لكن اللاعب رفض الأمر".

وأضاف المصدر :"نحافظ على العلاقة الجيدة مع أجايي ونحترم تاريخه، ونسعى لإنهاء التعاقد بشكل جيد يرضي جميع الأطراف في النهاية".

وتابع :"أجايي تلقى عروضاً من أندية عربية، بالإضافة إلى عرض محلي، لكنه رفض كل العروض، ولم يوافق على فسخ التعاقد، لذلك تم قيده في قائمة الانتظار، حتى ننجح في قيد الصفقات الجديدة تاو وميكيسوني".

ويضم النادي الأهلي حالياً 6 لاعبين محترفين في قائمته، بينما يحق له قيد 5 فقط، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لاستبعاد أجايي وقيده في قائمة الانتظار فقط.

اتحاد الكرة كان قد أعلن السماح بقيد 3 لاعبين فقط لكل فريق في قائمة الانتظار، مع منحهم كافة المستحقات المالية.