ثنائي شباب الأهلي إلى غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

قال مصدر في النادي الأهلي، إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أنهى إجراءات انتقال ثنائي الفريق وليد مصطفى وأحمد السيد إلى صفوف فريق غزل المحلة على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات ليلا كورة أن الأمور تمت لصالح فريق غزل المحلة اليوم الخميس، على أن تكون الإعارة لمدة عام واحد مقابل نصف مليون جنيه.

ويلعب وليد مصطفي في أكثر من مركز تحت المهاجم بينما يجيد أحمد السيد في مركز وسط الملعب المدافع.

ونجح فريق غزل المحلة في البقاء في الدوري الممتاز، وتسعى الإدارة لتدعيم الصفوف وتجديد الدماء في إطار التحضير للموسم المقبل.