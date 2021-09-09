وائل جمعة: أتشرف بتلبية نداء اتحاد الكرة.. وسنعمل لإسعاد الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وائل جمعة، سعادته بتولي منصب مدير المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

ودوّن جمعة، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس:"أتشرف بكل فخر واعتزاز بتلبية نداء الاتحاد المصري لكرة القدم وتولي منصب مدير المنتخب المصري بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش وكابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي".

وأتم لاعب المنتخب السابق تدوينته قائلاً:"سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير ولحسن تمثيل منتخبنا الوطني ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري العظيم".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين وائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، على أن يستمر الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا