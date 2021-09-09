بيرسي تاو يكشف سبب تفضيله للأهلي ومركزه المفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى الفريق، والمراكز التي يجيد اللعب فيها، إضافة إلى الموقف الذي جمعه بمحمد الشناوي أثناء بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر.

وقال تاو في حواره مع الموقع الرسمي للأهلي: "اسم عائلتي تاو، وهذا يعني الأسد في جنوب إفريقيا".

أما عن انطباعه بعد علمه برغبة الأهلي في التعاقد معه، قال :"عندما تلعب في جنوب إفريقيا، ثم تأتي لك فرصة اللعب في الأهلي، فهذا مثل الحلم الذي تحول إلى حقيقة.. طموحي هو الفوز، أحاول في كل مباراة أن أحقق الفوز، أعتقد أن هذا النادي له تاريخ، وأنا أتمنى ان أكون جزء من هذا النادي التاريخي".

وكشف عن تطلعاته المستقبلية قائلًا :"هذه المرحلة فصل جديد في حياتي، والانتقال لناد بقيمة الأهلي بمثابة خطوة للأمام بالنسبة لي، إنها بداية لفصل عظيم في حياتي.. أنا انتقلت لأوروبا وعمري 24 عامًا، لقد تعلمت الكثير من الأشياء في هذه المرحلة، وتطورت كثيرا كلاعب، وعلى المستوى الشخصي أيضًا، وما تعلمته سيساعدني طوال حياتي".

وتابع :"الأهلي كان مهتمًا بالتعاقد معي في فترات سابقة، وأعتقد أن هذا الوقت الصحيح للانضمام للفريق، بعدما حصلت على الاتصال في الوقت المناسب، عندما يتقدم الأهلي بعرض لك لا يمكنك التفكير، يجب عليك أن توافق".

وأضاف :"بكل تأكيد كان هناك تفكير في العروض التي وصلتني قبل أن أقرر الانضمام للأهلي، وفكرت في كل الخيارات المتاحة، والوصول للأهلي والسعي دائمًا للفوز بالدوري ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية هو الأهم بالنسبة لي".

وأوضح سبب تفضيله للأهلي على العروض الآخرى، قائلًا :"هناك العديد من الأسباب دفعتني للانضمام للأهلي من بينها العلاقة الجيدة مع المدير الفني، وهو شخص يتعامل مع من حوله، وأنا أيضًا أحب القيام بذلك، وهو يبحث عن الفوز دائمًا وهذا ما أريده".

وواصل: "أنا سعيد أنني سوف ألعب من جديد في كأس العالم للأندية، وأن أستمر في اللعب في مثل هذه البطولات".

واسترجع ذكرياته مع أول زيارة لمصر: "أول زيارة لمصر كانت في بداياتي مع جنوب إفريقيا، وبعد ذلك عرفت التاريخ، لقد أردت منافسة الفرق الكبيرة في دوري الأبطال، لقد استمتعت بتحقيق لقب دوري الأبطال، وهي البطولة الأهم في إفريقيا لذا أتمنى الفوز بها مرات عديدة".

عن أبرز العناصر في الأهلي قال :"أعرف العديد من اللاعبين، لكني للأسف مازلت أعاني لاتقان الأسماء بالكامل، أتذكر حارس المرمى، لقد قام بتصدى رائع أمامي".

ثم كشف ذكرياته السابقة، مع الأهلي: "أكثر ما أتذكره أمام الأهلي مباراة أورلاندو بايرتس، لقد شاهدت هذه المباراة، أحرز الأهلي هدفا من ركلة حرة".

وواصل :"عندما انظر إلى الأهلي أرى أبطالًا، أرى لاعبين لا يتوقفون عن السعي نحو الفوز، ولا يشعرون أبدا بالشبع، وأظهروا قدراتهم على تكرار الانجاز، وهذه سمة الأندية الناجحة مثل الأهلي".

وتحدث عن أندية الدوري، قائلًا :"أعرف العديد من الأندية في الدوري المصري، لكن لا أعرف أسماء اللاعبين لأنها صعبة بالنسبة لي".

وكشف عن المراكز التي يلعب فيها، قائلًا :"ألعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الثاني، لكن حسب تعليمات المدير الفني من الممكن أن أكون جناح أيمن أو أيسر".

واختتم بتوجيه حديثه لجماهير الأهلي: "رسالتي لجماهير الأهلي أنني أتطلع إلى لقائهم، وأن نحظى بوقت رائع ونصنع ذكريات جيدة، وسيكون جيدًا أن أصبح جزء منهم، سأكون سعيدا جدا بالوجود معهم، لا استطيع الإنتظار لأكون معهم في الملعب".