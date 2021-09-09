مدير أعمال مروان محسن لمصراوي: انتهت علاقة اللاعب بالأهلي.. وسيكون أحد أبرز مهاجمي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حازم الحديدي مدير أعمال اللاعب مروان محسن، إن موكله يشعر بمنتهي الحب والتقدير للقلعة الحمراء وجماهيرها.

وأضاف الحديدي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس:"مروان محسن خرج من الباب الكبير للأهلي وهو يعلم ويقدر قيمة هذا الكيان العظيم .

وأضاف مدير مروان محسن:" اليوم أنتهت علاقة مروان محسن بالأهلي في الملعب ولكنه النادي سيبقي في قلبة وعقله مدي الحياة ومن لا يدري قد يعود إليه يومًا ما" فقد قضى أيامًا رائعة في النادي قدم خلالها كل جهوده ونجح بمساعدة زملائه في حصد البطولات".

وأتم مدير اللاعب تصريحاته بقوله:"علاقة الحب التي تجمع مروان بالأهلي لن تنتهي لمجرد خروجه ورحيله عن القلعة الحمراء وسيبقي الارتباط قائمًا كون اللاعب لم يثر أي مشكلة طوال تاريخه"، مشددًا على ثقته بأن موكله سيُقدم مستوى رائعًا في محطته المقبلة وسيكون أحد أبرز المهاجمين بمسابقة الدروي لما يمكله من قدرات مميزة .