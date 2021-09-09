وكيل أعمال مروان محسن يحسم مصير اللاعب مع الاهلي

حسم وكيل أعمال مروان محسن «حازم الحديدي» مصير اللاعب مع النادي الاهلي، بعد الجلسة التي عُقدت مع إدارة المارد الأحمر اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021.

وكشف حازم الحديدي كافة تفاصيل الجلسة، والتي انتهت بانتهاء علاقة مروان محسن بالنادي الاهلي، ليصبح خارج أسوار القلعة الحمراء بشكلٍ رسمي قبل بداية الموسم الجديد.

وذكر الحديدي أن مروان محسن يمتلك العديد من العروض، وبدأ بالفعل دراستها في الوقت الحالي قبل اختيار العرض المناسب خلال الفترة المقبلة.

وصرح وكيال أعمال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أن موكله خرج من الباب الكبير للنادي الاهلي، مؤكدًا أن الجلسة كانت رائعة وأقيمت في أجواء ودية.

ويعد مروان محسن سادس الراحلين عن النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد أليو بادجي، أحمد ياسر ريان، أحمد علاء، أحمد رمضان بيكهام، ووالتر بواليا.

جدير بالذكر أن مروان محسن انضم إلى الاهلي في عام 2016 قادمًا من صفوف الاسماعيلي، وشارك في 112 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 23 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وتوج مروان بثمان بطولات مع النادي الاهلي، الدوري المصري 4 مرات، كأس مصر مرة واحدة، كأس السوبر المصري مرة واحدة، ودوري أبطال أفريقيا مرتين.