بعد مغادرة الرجاء المغربي.. المدافع سند الورفلي يوقع مع الاتحاد الليبي

وقع الدولي الليبي سند مسعود الورفلي مع نادي الاتحاد الليبي في طرابلس في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي.

وكان الورفلي قد أنهى تعاقده مع بطل كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال شهر يوليو الماضي، بعد خلاف مع المدرب التونسي لسعد الشابي.

وحقق المدافع الدولي الليبي مع الرجاء الرياضي المغربي منذ قدومه من أهلي طرابلس الليبي، لقب البطولة المغربية inwi موسم 2019/2020، كما حقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين، وكذا لقب كأس السوبر الافريقى 2019 على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي.

شارك سند الورفلي الذي شكل ثنائية مميزة في خط دفاع النسور الخضر رفقة مدافع النادي الأهلي المصري الحالي بدر بانون في 75 مباراة مع النادي البيضاوي.

دولياً، ظهر سند مسعود الورفلي لأول مرّة مع فرسان المتوسط في أكتوبر 2015، في مباراة ودية أمام الجار منتخب تونس، ولعب منذ ذلك الحين، ما مجموعه 21 مباراة دولية مع المنتخب الليبي.

صفقات اتحاد طرابلس الليبي في الميركاتو الصيفي 2021