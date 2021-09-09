صفقات النادي الافريقي | الدولي التونسي المعز حسن يوقع لموسمين مع فريق باب الجديد

نجح النادي الافريقي التونسي في تعزيز صفوفه بحارس المرمى الدولي المعز حسن قادماً من بريست الفرنسي ليوقع مع فريق باب الجديد لمدة موسمين قادمين.

يعتبر المعز حسن، من أفضل المواهب التونسية في مركز حراسة المرمى في البلاد، كما يتوفر على تجارب عديدة في الدوري الفرنسي و كذلك مع نادي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

لعب المعز حسن في الفئات السنية لنادي نيس الفرنسي، قبل صعوده إلى الفريق الأول موسم 2013/2014، ويلعب ما مجموعه 55 مباراة مع النادي عبر فترات متقطعة.

خرج حارس المرمى البالغ من العمر 26 عاماً بنظام الإعارة موسم 2016/17 نحو نادي ساوثهامبتون الانجليزي، لكنه ظل متواجدا في الفريق الرديف، والذي شارك معه في 6 مباريات فقط، ليعود أدراجه إلى فرنسا.

قرر نادي نيس إعارة المعز حسن في الموسم التالي 2017/18 لنادي شاتورو الفرنسي الممارس في الدرجة الثانية في فرنسا، ولعب حارس المرمى التونسي ما مجموعه 30 مباراة، لكنه قرر العودة إلى فريقه نيس بعد موسم واحد كذلك.

وقع المعز حسن موسم 2019/2020 مع نادي سيركل بروج البلجيكي، لكنه خاض 4 مباريات فقط مع الفريق البلجيكي، لينهي عقده مع النادي ويعود إلى فرنسا من بوابة نادي بريست لكنه ظل حبيس دكة البدلاء.

دولياً، مثل حارس المرمى المعز حسن جميع الفئات العمرية لمنتخب فرنسا، قبل أن يقرر تمثيل منتخب بلاده الأصلي تونس، وظهر لأول مرّة في مارس 2018 في مباراة ودية أمام منتخب كوستاريكا تحت قيادة المدرب التونسي نبيل معلول.

خاض بعدها المعز حسن ما مجموعه 16 مباراة دولية مع المنتخب الأول لنسور قرطاج، والوقت أمامه من أجل العودة إلى صفوف المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022، شريطة استعادة مستواه مع النادي الإفريقي.

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