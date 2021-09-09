اسطورة دفاع الاهلي ينضم إلى جهاز كارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة اللجنة الثلاثية، التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر الأول.

وذكر الاتحاد المصري في وقت سابق أن الكادر التدريبي للمدرب كارلوس كيروش سيضم ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

وأعلنت اللجنة الثلاثية اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، انضمام اسطورة دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر «وائل جمعة» إلى جهاز كيروش المعاون كمديرًا للمنتخب بدلًا من زميله محمد بركات الذي رحل مع حسام البدري، فيما سيتولى نجم الزمالك السابق محمد صلاح منصب المدير الإداري.

ومن المتوقع أن يتقدم وائل جمعة باستقالته من منصب المحلل الفني بقنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك من أجل التفرغ لمهامه مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك المدافع السابق للنادي الاهلي خبرات طائلة مع منتخب مصر، حيث كان من أهم العناصر الأساسية للجيل الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة والذي حقق بطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية 2006، 2008، و2010.

أما فيما يخص الجهاز الطبي للمنتخب المصري، فسيبقى كما هو بقيادة محمد أبو العلا، على أن ينضم أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني كيروش.

ووافق الاتحاد المصري على طلب المدرب البالغ من العمر 68 عامًا بانضمام مساعد مدرب خاص ومحلل آداء، سيتم الإعلان عنهما في المستقبل القريب.

وجاء باقي تشكيل الجهاز الفني كالتالي: أحمد مطر ومصطفى صدقي أخصائيان للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل محمد أحمد محمود أخصائي التدليك.