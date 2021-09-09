هذه المرة في أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يواصل مسلسل الترحيب بعودة رونالدو

واصل مانشستر يونايتد مسلسل الترحيب بعودة كريستيانو رونالدو وهذه المرة في ملعب أولد ترافورد، بعدما اقتصرت الحلقات الماضية على تصميمات مبتكرة للاعب، وصور في التدريبات، وأخرى في مقر النادي مع المدرب أولي جونار سولشاير.

ولم ينتظر مانشستر يونايتد حتى يوم السبت المقبل 11 سبتمبر 2021، من أجل تقديم رونالدو إلى الجماهير حينما يستقبل نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، ونشر فيديو قصير على موقعه الرسمي بتويتر ظهر فيه CR7 بمسرح الأحلام.

ووصلت المشاهدات لفيديو رونالدو القصير اثناء دخوله ملعب أولد ترافورد بالزي الرسمي إلى 2 مليون مشاهد بعد مرور 60 دقيقة فقط من نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعنون مانشستر يونايتد فيديو رونالدو بعبارة قصيرة He’s home (أنه في المنزل)، قبل أن ينشر مقطع جديد مدته 5 ثوان فقط بعنوان Goosebumps (صرخة الرعب).

وظهر رونالدو في الفيديو الثاني وهو يوجه رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد بشكلٍ خاص، قائلًا: Come Home (تعال إلى المنزل)، في دعوة صريحة من أجل ملء مدرجات مسرح الأحلام في المناسبات القادمة.