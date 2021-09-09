الامارات | ولي عهد الفجيرة يستقبل الفائزين في بطولة الأندية العربية للمبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الفجيرة يستقبل الفائزين في بطولة الأندية العربية للمبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضرورة الاهتمام بإبراز الفنون القتالية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية تشجيع الناشئين والشباب على الانخراط فيها، والمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية التي تقام داخل دولة الإمارات وخارجها، وتعزيز حضور الدولة على الخريطة الرياضية العربية والعالمية. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية الفائزين بـ15 ميدالية مختلفة في بطولة الأندية العربية للمبارزة، التي أقيمت من الرابع إلى السادس من سبتمبر الجاري، في صالة نادي الثقة للمعاقين، بتنظيم من الاتحاد الإماراتي وشركة «تيما» الدولية، ومشاركة 12 نادياً من مختلف الدول العربية. وأحرز لاعبو نادي الفجيرة للفنون القتالية في البطولة ميدالية ذهبية، وست ميداليات فضية، وثماني برونزيات، حيث حصل فريق سلاح السابر للبنات تحت 20 سنة على الميدالية الذهبية، بينما حصل على الفضيات فريق سلاح السابر للسيدات، كما فاز بالفضية كل من فريق سلاح الإيبيه للأولاد تحت 20 سنة، وفريق البنات في سلاح الفلوريه للفئة العمرية نفسها، وفريق سلاح السابر للشباب.

وفي منافسات الفردي فازت اللاعبة شمة الشحي بفضية وبرونزية في سلاح السابر خلال يومين متتاليين، وفازت الهيام البلوشي بفضية سلاح الفلوريه، بينما حصل فريق سلاح الفلوريه شباب تحت 20 سنة على الميدالية البرونزية، ومثلها لفريق سلاح الايبيه بنات تحت سن 20 سنة وفريق سلاح الفلوريه للسيدات، وفازت أصيلة درويش ببرونزية سلاح السابر، ومايد محمد ببرونزية الأولاد في سلاح الايبيه، وسيف الشكري ببرونزية الرجال، ومريم النقبي ببرونزية سلاح الفلوريه للسيدات.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالإنجازات الرياضية المستمرة التي يحققها لاعبو نادي الفجيرة للفنون القتالية، عبر خوضهم المنافسات الرياضية في مختلف الفئات القتالية، كما ثمّن جهود إدارة النادي والفرق في تشجيع اللاعبين وتدريبهم والإشراف عليهم، منوهاً سموه بضرورة مواصلة التدريب الجاد والمشاركة في البطولات الرياضية، لتحقيق المزيد من النجاحات القياسية التي تعزز مهارات اللاعبين الشخصية، وتُسهم في إبراز اسم إمارة الفجيرة ودولة الإمارات في المجال الرياضي.

بدورهم، تقدّم اللاعبون الفائزون وإدارة النادي إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير، لدعم سموه الدائم لرياضة الفنون القتالية بجميع فئاتها، والاحتفاء بإنجازاتهم وتقديرها، مؤكدين مواصلتهم التدريب والعمل نحو إحراز المزيد من الأرقام القياسية والمراكز المتقدمة.

حضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، سالم الزحمي، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، العميد أحمد حمدان الزيودي، وطاقم المدربين والإداريين في النادي.

محمد بن حمد الشرقي يوجه بضرورة مواصلة التدريب الجاد لتحقيق مزيد من النجاحات القياسية.

15 ميدالية ملونة حصدها لاعبو الفجيرة في بطولة الأندية العربية للمبارزة.

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