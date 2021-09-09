شكرا لقرائتكم خبر عن كرة طائرة وظهور خاص لأيمن حفنى فى تدريبات الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الخميس، على ملعب النادى، بميت عقبة، استعدادا للفترة المقبلة واستكمال مشواره بمسابقة كأس مصر حيث يستعد الزمالك لمواجهة أسوان فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع معاونيه أسامة نبيه والبرتغالى فرناندو والبرازيلى أوليفيرا خلال مران اليوم، حول أهمية المرحلة المقبلة، فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك، فقرة ترفيهية للاعبين خلال مران اليوم وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وخاض اللاعبون مباراة تنس أرضى بالكرة شارك فيها أسامة نبيه المدرب العام وفرناندو مخطط الأحمال.

وشهدت الفقرة الترفيهية للاعبين خوض تدريبات كرة طائرة، لتدريب اللاعبين على الرأسيات والكرات العرضية، فيما ظهر أيمن حفنى، لاعب وسط الفريق بأداء مُميز ومهارات عالية خلال تواجده فى تدريبات الزمالك اليوم.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.



اسامة نبيه في مران الزمالك



إمام عاشور



ايمن حفني في مران الزمالك



ايمن حفني من مران الزمالك



ايمن حفى



تدريبات الزمالك



جانب من تدريبات الزمالك



جانب من مران الزمالك



كارتيرون في مران الزمالك



كارتيرون واسامة نبيه



كرة طائرة في مران الزمالك



لقطات لايمن حفني من مران الزمالك