شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع عبد الرحمن شيكا من الإنتاج الحربى موسمين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام خامس صفقاته الصيفية بالتعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الانتاج الحربى لمدة موسمين ، فى إطار العلاقة الوطيدة التى تجمع مسئولى الانتاج الحربى ونادى الطلائع، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ونبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب.

وأعلن طلائع الجيش، التعاقد مع أربعة صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري ومحمد جابر لاعب المصرى البورسعيدى وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الاربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري فى المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكر داخلى بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعدا مع الأهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.