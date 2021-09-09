وائل جمعة بعد تعيينه مديراً للمنتخب: سنعمل بكل قوة لاسعاد الجماهير

القاهرة - سامية سيد - أعرب وائل جمعة، نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، عن سعادته بتعيينه مديراً للمنتخب الوطنى، وكتب جمعة عبر حسابه الشخصى على انستجرام: أتشرف بكل فخر واعتزاز لتلبية نداء الاتحاد المصري لكرة القدم و تولي منصب مدير المنتخب المصري بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش، و كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي.

أضاف جمعة: سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير ولحسن تمثيل منتخبنا الوطني ونتمني ان نكون عند حسن ظن الشعب المصري العظيم.