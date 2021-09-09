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شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة بعد تعيينه مديراً للمنتخب: سنعمل بكل قوة لاسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب وائل جمعة، نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، عن سعادته بتعيينه مديراً للمنتخب الوطنى، وكتب جمعة عبر حسابه الشخصى على انستجرام: أتشرف بكل فخر واعتزاز لتلبية نداء الاتحاد المصري لكرة القدم و تولي منصب مدير المنتخب المصري بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش، و كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي.
أضاف جمعة: سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير ولحسن تمثيل منتخبنا الوطني ونتمني ان نكون عند حسن ظن الشعب المصري العظيم.
وائل جمعة
وعُين وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، مديرا للمنتخب الوطنى فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.
واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:
كارلوس كيروش مديرا فنيا
ضياء السيد مدربا عاما
محمد شوقي مدربا
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى
وائل جمعة مديرا للمنتخب
محمد صلاح مديرا إداريا
مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:
احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى
مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى
بدر إمام أخصائى التأهيل
محمد أحمد محمود أخصائي التدليك
على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.