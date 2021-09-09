شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحيل مروان محسن عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين ورحيل اللاعب بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وعقد موسيماني جلسة مع مروان على هامش مران الفريق الأحمر أكد له أنه سيكون خارج حساباته الفنية في المرحلة المقبلة واثنى عليه بفضل التزامه طوال الفترة الماضية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وقررت إدارة النادي الأهلي فسخ عقد مروان محسن بالمجان بسبب التزام اللاعب طوال السنوات التي قضاها في النادي وعدم افتعال أية مشكلة منذ قدومه من النادي.

وكشف مصدر إن مروان محسن اتفق على الانتقال لنادي فيوتشر اف سي خلال الصيف الجاري باعتباره افضل العروض المقدمة للتعاقد مع مهاجم الأهلي.