شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دورى أبطال أفريقيا يستعرض أهم أحداث الموسم الماضى قبل النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيديو لأبرز أحداث الموسم الماضى خلال فعاليات النسخة الماضية التي حسمها الأهلى لصالحه للمرة العاشرة في تاريخه.

وكتب حساب دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر" تعليقا على الفيديو: "أيام تفصلنا عن بداية الموسم الجديد من دوري الأبطال.. تذكروا أهم ما حدث الموسم الماضي".

وأنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خزينة الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه وكذلك قيمة التتويج بمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

كان الأهلي قد خاطب الكاف أكثر من مرة من أجل استعجال صرف قيمة مكافأة التتويج بالنجمة العاشرة ومكافأة السوبر الإفريقي، قبل أن يرد الكاف ويوقوم بتحويل المبلغ في حساب النادي البنكي خلال الساعات القليلة الماضية.

ويحصل الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بلقب البطولة الإفريقية التي فاز فيها على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بخلاف 200 ألف دولار مكافأة التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، ليصل إجمالي المبلغ الذي قام مسئولي الكاف بتحويله إلى حساب الأهلي بقيمة 2 مليون و700 ألف دولار أي ما يعادل 42 مليون جنيه مصري.

وانتعشت خزينة الأهلي قبل أيام من استئناف مباراة السوبر المحلي وكأس مصر، وهو ما ستستغله الإدارة في صرف جزء من مستحقات اللاعبين وقيمة المكافآت الخاصة بهم.