شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة تسجيل مروان محسن هدفا مع الأهلى 435 ألف جنيه بعيدا عن راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع النادى الأهلى، الفصل الأخير في مسيرة مروان محسن مع القلعة الحمراء، بعدما قرر الاستغناء عن جهود مهاجمه ليرحل اللاعب عن الفريق بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب الجلسة التى جمعت اللاعب بمسئولى القلعة الحمراء مساء اليوم الخميس.

مروان محسن انضم إلى النادى الأهلى في موسم الانتقالات الصيفية 2016، قادماً من النادى الاسماعيلى في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 10 ملايين جنيه، وهو رقم كبير آنذاك في سوق الانتقالات المصرية.

علقت الجماهير الأهلاوية آمالاً كبيرة على مروان، خاصة بعد المستوى الذى قدمه مع الاسماعيلى، حيث شارك مع الدراويش في 33 مباراة سجل خلالهم 14 هدفاً، بينما كانت الفترة الأكثر تميزاً لمروان قبل الدراويش مع فريق بتروجت حيث شارك في 73 مباراة سجل خلالهم 18 هدفاً.

مع النادى الأهلى وعلى الرغم من منحه الكثير من الفرص، شارك مروان محسن في 112 مباراة، غير أنه لم يسجل سوى 23 هدفاً، وهو معدل ضعيف لمهاجم القلعة الحمراء، وهو ما جعل الأهلى يتخلى عن اللاعب بعد مرور خمس مواسم مجاناً، وهو ما يجعل الهدف الواحد للاعب الأهلى السابق يقدر بـ 435 ألف حنيه تقريباً وذلك بعيدا عن الراتب الذى تقضاه اللاعب طوال تلك الموسم.

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فيوتشر إف سى وفاركو والجونة وسيراميكا، ويفضل مروان محسن عروض أندية الشركات للابتعاد عن الأندية الجماهيرية، والتى تضع ضغوطا كبيرة على اللاعب الذى يرغب فى استعادة فورمته التهديفية بعيداً عن أى ضغوط.