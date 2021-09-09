الامارات | كايزر: علي مبخوت أفضل مهاجم في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: علي مبخوت أفضل مهاجم في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر أنه ليس لديه خلفية حول تأثير الانتقادات التي تعرض لها لاعبي المنتخب على لاعبي "فخر أبوظبي" الدوليين عقب التعادل أمام كل من لبنان وسورية في تصفيات كأس العالم. وقال كايزر في مؤتمر صحافي اليوم: علي مبخوت هو أفضل مهاجم في الإمارات، وأحرز هدفاً في مرمى سورية، بينما ظهر عبدالله رمضان بشكل جيد وفقاً لعودته من الإصابة، وليس لدي فكرة حول تأثير هذه الانتقادات على لاعبي الجزيرة.

وتحدث عن مواجهة الفريق أمام النصر بعد غدٍ في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن المباراة ستكون صعبة، وقال: "مواجهة النصر لن تكون سهلة، هو من الفرق التي تضم عدد كبير من اللاعبين الجيدين، وبشكل عام نحن جاهزون للظهور بشكل جيد".

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