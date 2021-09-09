الامارات | الشارقة "سوبر اليد" للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة "سوبر اليد" للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج اليوم فريق الشارقة بطلاً لكاس "السوبر الإماراتي" لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، بفوزه أمس، على الجزيرة بفارق أربعة أهداف وبنتيجة "26-22"، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر في دبي. وواصل الشارقة إحكامه على لقب "السوبر" بعد نسخة أولى فاز فيها الجزيرة عام 2016، قبل أن يطبق "الملك" هيمنته على ألقاب 2017 و2018 و2019، خصوصاً أن البطولة لم تلعب العام الماضي جراء "جائحة كورونا".

وضرب الشارقة بلقب "السوبر الإماراتي" موعداً في 25 الجاري، للمنافسة على لقب النسخة الرابعة من "السوبر الإماراتي البحريني"، الذي يجمعه مع بطل "السوبر البحريني". وعقب انتهاء المباراة، توجه الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد كرة اليد نبيل عاشور، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والناديين، بتقليد لاعبي الجزيرة الميداليات الفضية، وتسليم الشارقة الميداليات الذهبية وكأس النسخة الخامسة.

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى، في ظل فرض التعادل طوال مجريات الدقائق العشر الأولى، قبل أن يبتعد الشارقة تدريجياً بالفارق وانهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة "15-11". واستعاد لاعبو الجزيرة اتزانهم مع انطلاق الشوط الثاني، ونجحوا في فرض التعادل عند الدقيقة 18 بواقع "22-22"، إلا أن سرعان ما تمكن الشارقة من تدارك الأمر، ونجح لاعبيه في العودة بالفارق وحسم نتيجة المباراة "26-22".

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