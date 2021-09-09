بعد 5 سنوات.. الأهلي يستغني رسميا عن مروان محسن.. والمهاجم يفاضل بين 4 عروض

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن النادي الأهلي، الاستغناء رسميا عن مهاجمه مروان محسن، بعدما خرج من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق.

جاء ذلك عقب الجلسة التى جمعت اللاعب بمسئولى القلعة الحمراء مساء الخميس.

وانتهى مشوار مروان مع الأهلي بعد 5 سنوات من ارتداءه القميص الأحمر نجح خلالها في تحقق 9 بطولات متنوعة بين الدوري المصري (4) ودوري أبطال أفريقيا (2) إلى جانب كأس مصر وكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى السوبر القاري وبرونزية كأس العالم للأندية حيث سجل 23 هدفًا خلال 112 مشاركة.

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فيوتشر إف سى وفاركو والجونة وسيراميكا كليوباترا.