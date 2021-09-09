رابطة الدوريات الأوروبية "تعارض بالإجماع" إقامة المونديال كل عامين

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باريس : أبدت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم الخميس، معارضتها لمقترح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإقامة مسابقة كأس العام كل عامين بدلاً من أربعة.

وكان رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو قال الأربعاء إن التعديل الشامل سيضع حداً "لكثير من المباريات التي لا معنى لها".

واجتمعت الرابطة التي تضم في مجلس إدارتها أعضاء من دوريات إسبانيا، إنكلترا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا الثلاثاء.

وقالت في بيان إنه "في هذه المناسبة، فإن الدوريات تعارض بحزم وبالإجماع أي مقترحات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين".

وأضافت "ستعمل الدوريات جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع الهيئات الحاكمة لكرة القدم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي هي أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في كل أنحاء أوروبا والعالم".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عارض الفكرة في وقت سابق الأسبوع الحالي، وأكد أنها "ستضعف جوهر" كرة القدم العالمية، بحسب رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

كما انتقد الاتحاد العالمي لرابطات المحترفين في بيان الأربعاء المشروع الذي "سيضر باقتصاد كرة القدم وصحة اللاعبين".، موضحا أنه "سيعارض أي خطة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، وبالتالي تقوض تاريخ وتقاليد المنافسة التي تعني الكثير".