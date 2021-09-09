شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالأبيض والأهلي بالأحمر فى السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، الذي عقد مساء اليوم الخميس، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الاجتماع الفني مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وتامر فكري مراقب الحكام بالاتحاد الأفريقي، وممثلي الزمالك والأهلي.

وخلال الاجتماع تم التأكد من سلبية مسحات الكشف عن فيروس كورونا لكلا الفريقين، وكذلك استعراض الزي الخاص بكل فريق.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الأفريقي، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في أكتوبر المقبل.