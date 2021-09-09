شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة المقاولون العرب لاستكمال قائمة الأجانب فى الميركاتو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى نادى المقاولون العرب لضم ثنائى أفريقى لتدعيم خطوط الفريق في الموسم المقبل وخاصة فى وسط الملعب، وذلك بعد رحيل الثلاثى، هيثم الجوينى ووسيم النغموشى وإيدو موسيس، وذلك في إطار خطة ذئاب الجبل لتدعيم صفوفهم خلال الميركاتو الجارى.

وكان المقاولون قد ضم الثنائى، ممادو نياس لاعب الانتاج الحربى سابقاً، وحسام حسن لاعب بتروجت، ويتبقى لدى المقاولون فرصة لضم ثنائى أجنبى بعد تمسك الجهاز الفنى بلويس إدوارد وفاروقا نور الدين.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتعاقد مع أى صفقة قد تزيد عن 2 مليون جنيه فى الميركاتو الجارى وقال عادل فتحى، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، وضعنا سقفاً للتعاقدات بحيث لن تزيد أى صفقة عن 2 مليون جنيه فى موسم الانتقالات الحالى، خاصة أن أعلى عقد للاعب لدينا لا يتخطى هذا الرقم.

وأضاف عادل، الأموال لا تصنع الولاء للفرق، وهناك الكثير من النماذج التي أكدت ذلك، ندعو لعدم المغالاة فى التعاقدات ورواتب اللاعبين لأنه فى النهاية الأندية ستعانى ولنا سياسة نسير بها من البداية ولن نغيرها.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.