شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فينجادا تكشف اقتراب "وهبة" من قيادة الدراويش خلفا لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد وهبة نجم الاسماعيلى الأسبق، جلسة حالية مع البرتغالى نيو فينجادا المدير الفنى لإتحاد الكرة من أجل طلب الرحيل عن الجبلاية لتولى تدريب النادى الاسماعيلى خلفاً لإيهاب جلال ، بعدما تلقى اتصالات من على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للدراويش الذى تواصل مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة من أجل السماح لوهبة بتولى مسئولية تدريب الاسماعيلى والذى وافق بدوره بشرط موافقة فينجادا.

وقرر النادى الإسماعيلى تأجيل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد، لثانى مرة على التوالى حيث كان من المقرر أن تنطلق فترة إعداد الدراويش السبت الماضى ليتم تأجيلها لغداً الخميس قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى للسبت المقبل بعد اعتذار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء.

أكد على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى، أن إيهاب جلال وجهازه المعاون كان لهم دور فعال وكبير بالتعاون مع اللجنة الفنية فى الخروج من الفترة العصيبة التى مر بها الفريق، واستعادة الانتصارات وثقة اللاعبين فى أنفسهم من جديد.

وأضاف أبو جريشة فى تصريحات لموقع الإسماعيلى: "إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم للغاية، وله منا كل تقدير واحترام ونشكره على ما قدمه من جهود كبيرة لتطوير الفريق للأفضل ولم يحدث بينه وبين اللجنة خلاف واحد يذكر كما ردد البعض".

وتابع: "غياب التواصل المباشر فى الفترة الأخيرة بين اللجنة وبين الجهاز الفنى أحدث بعض اللغط وساهم فى غياب الرؤية بين الطرفين والذى أدى بدوره لطول فترة التفاوض إلا أننا رغم ذلك علاقتنا به مميزة للغاية، واعتقد أن الجهاز الفنى رأى حجم الحب الجماهيرى وتمسكهم به مثلما تمسكت اللجنة الفنية والإدارة بالجهاز وقدمت كل المطلوب، إلا أن الأخير لديه وجهة نظره نحترمها ونقدرها بدون أدنى شك".

واسترسل فاكهة الكرة المصرية: "جارٍ الآن التفاوض مع أكثر من مدرب وسيتم الاعلان بشكل رسمى عن اسمه خلال الايام القليلة المقبلة".

وأكمل: "تعاقدنا مع أكثر من لاعب إضافة لتمديد تعاقد العديد من اللاعبين وذلك بناءًا على الترشيحات التى طلبها إيهاب جلال وسيتم الاعلان عنها قريبا لتوضيح الصورة الكاملة للجماهير التى نعلم مدى حبها وشغفها للفريق".

واختتم أبو جريش حديثه: "المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وإدارة النادى يقدموا دعما كبيرا للجنة الفنية من أجل تذليل جميع العقبات لبناء فريق قوى حيث حرص المهندس إبراهيم عثمان على توقيع شيكات مقدم عقود اللاعبين المرشح انضمامهم لصفوف الفريق بشكل سريع من أجل ضمان ضمهم لصفوف الفريق واتمنى من الجماهير استمرار دعمها للفريق لتحقيق نتائج فى الموسم الجديد تكون على قدر تطلعات الجميع".