شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيمانى وقمصان وتصعيد حارس جديد استعدادا للطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت استعدادات النادى الأهلى لطلائع الجيش في كأس السوبر المصرى، حالة من الروح المعنوية المرتفعة بين لاعبى القلعة الحمراء، ظهرت في وصلات من الابتسامات المتبادلة خلال التدريبات، بالإضافة إلى جلسة خاصة بين موسيمانى مدرب الفريق وسامى قمصان، ونشر الحساب الرسمى للأهلى صوراً من تدريبات الفريق عبر موقع فيس بوك.

كما قام الجهاز الفني للأهلى، بقيادة بيتسو موسيماني بتصعيد مصطفى مخلوف، حارس مرمى فريق 2003، للتدريب مع الفريق مساء اليوم الخميس وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لرباعي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.



اجاى وكهربا



الجهاز الفنى للاهلي



بيتسو موسيمانى



سامى قمصان وموسيمانى



سعد سمير



سيد عبد الحفيظ



على لطفى



لاعبو الاهلى



محمد هانى



محمود متولى



مران الاهلى



موسيمانى



ناصر ماهر



وليد سليمان

واستقر مسئولو النادى الأهلى على قيد اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء فى القائمة الاولى للفريق تمهيداً لتسويقهم قبل غلق باب القيد الصيفى خوفاً من رفع اسماؤهم من القائمة وبالتالى رحيلهم بشكل مجانى لاسيما فى ظل امتلاك الاهلى متسع من الوقت للتفاوض بشأن هؤلاء اللاعبين، فى ظل قناعة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعدم جدوى استمرارهم بالموسم الجديد بعد ظهورهم بشكل سيئ فى المباريات الأخيرة بالدورى، واستقر مسئولو الأهلى على قيد النيجيرى جونيور أجايى بجانب ناصر ماهر ومروان محسن لحين البت فى أمرهم بشكل نهائى.

ويستعد الأهلى لخوض لقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت فيما ستقام المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على ستاد برج العرب.