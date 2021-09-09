شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفضل عدم مشاركة "زيزو" فى التدريبات بسبب إصابة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة سريعة مع معاونيه أسامة نبيه والبرتغالي فرناندو والبرازيلي أوليفيرا خلال مران اليوم، وتحدث كارتيرون مع معاونيه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع فرناندو مخطط الأحمال، اطمأن خلالها المدير الفني على البرامج البدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة واستكمال مشواره بمسابقة كأس مصر حيث يستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

فيما خصص الجهاز الفني للزمالك، فقرة ترفيهية للاعبين خلال مران اليوم وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وخاض اللاعبون مباراة تنس أرضي بالكرة شارك فيها أسامة نبيه المدرب العام وفرناندو مخطط الأحمال.

بينما واصل محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، تدريباته التأهيلية خلال مران اليوم الخميس وأدى اللاعب تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم وفضل الجهاز الفنى استمرار برنامجه دون التعجل فى إشراكه بالتدريبات بسبب إصابة الكاحل التي سيعود اللاعب منها سريعا للمشاركة ولكن مع تنفيذ البرنامج التأهيلى.