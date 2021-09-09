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كارلوس كيروش الخواجة رقم 23 فى تاريخ مدربى الفراعنة

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القاهرة - سامية سيد -  

 شهد تاريخ تدريب المنتخب الوطنى تولى اكثر من مدرب سواء على المستوى المحلى أو الأجنبي،  من مختلف الجنسيات ، وجاء آخرهم البرتغالى  كارلوس كيروش الذى تم التعاقد معه مؤخرا خلفا لحسام البدرى. 

 

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى حسام البدرى بعد التعادل مع الجابون 1/1  فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، حيث سيطرت حالة من الغضب فى الشارع الكروى لسوء المستوى الفنى للفراعنة .

 

 ويعد كارلوس كيروش هو المدرب الأجنبي رقم 23 الذى يتولى المهمة الفنية للفراعنة 

نرصد فى التقرير التالى المدربين الأجانب الذين تولو تدريب منتخب مصر خلال السنوات الماضية على مر التاريخ

 

 

جيمس ماكراى  1934/1936

 

اريك كين 1947/1948

 

ادوارد جونز 1949/1952

 

ليوبيسا بروشتش 1954/ 1955

بال تيتكوش 1959/1961

 

اندريا فلاندر 1963/1964

 

كوفاتش 1965 

 

ديتمار كرامر 1971/1974

 

بوركهارد بيب 1975/1977

 

دوسان نينكوفيتش 1977/1978

 

ديجو بوندجاك 1979

 

كارل هيدرجوت 1982/1984

 

مايك سميث 1985/1988

 

ديتريتش وايز 1990/1991

 

ميرسيا روديولسكو 1993/1994

 

نول رويتر 1994/1995

 

رود كرول 1996

 

جيرارد جيلى 1999/2000

 

ماركو تارديلى 2004/2005

 

بوب برادلي 2011/2013

 

هيكتور كوبر 2015/2018

 

خافير اجيرى 2019/2018

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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