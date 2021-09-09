شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش الخواجة رقم 23 فى تاريخ مدربى الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهد تاريخ تدريب المنتخب الوطنى تولى اكثر من مدرب سواء على المستوى المحلى أو الأجنبي، من مختلف الجنسيات ، وجاء آخرهم البرتغالى كارلوس كيروش الذى تم التعاقد معه مؤخرا خلفا لحسام البدرى.
ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى حسام البدرى بعد التعادل مع الجابون 1/1 فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، حيث سيطرت حالة من الغضب فى الشارع الكروى لسوء المستوى الفنى للفراعنة .
ويعد كارلوس كيروش هو المدرب الأجنبي رقم 23 الذى يتولى المهمة الفنية للفراعنة
نرصد فى التقرير التالى المدربين الأجانب الذين تولو تدريب منتخب مصر خلال السنوات الماضية على مر التاريخ
جيمس ماكراى 1934/1936
اريك كين 1947/1948
ادوارد جونز 1949/1952
ليوبيسا بروشتش 1954/ 1955
بال تيتكوش 1959/1961
اندريا فلاندر 1963/1964
كوفاتش 1965
ديتمار كرامر 1971/1974
بوركهارد بيب 1975/1977
دوسان نينكوفيتش 1977/1978
ديجو بوندجاك 1979
كارل هيدرجوت 1982/1984
مايك سميث 1985/1988
ديتريتش وايز 1990/1991
ميرسيا روديولسكو 1993/1994
نول رويتر 1994/1995
رود كرول 1996
جيرارد جيلى 1999/2000
ماركو تارديلى 2004/2005
بوب برادلي 2011/2013
هيكتور كوبر 2015/2018
خافير اجيرى 2019/2018