شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش الخواجة رقم 23 فى تاريخ مدربى الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد تاريخ تدريب المنتخب الوطنى تولى اكثر من مدرب سواء على المستوى المحلى أو الأجنبي، من مختلف الجنسيات ، وجاء آخرهم البرتغالى كارلوس كيروش الذى تم التعاقد معه مؤخرا خلفا لحسام البدرى.

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى حسام البدرى بعد التعادل مع الجابون 1/1 فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، حيث سيطرت حالة من الغضب فى الشارع الكروى لسوء المستوى الفنى للفراعنة .

ويعد كارلوس كيروش هو المدرب الأجنبي رقم 23 الذى يتولى المهمة الفنية للفراعنة

نرصد فى التقرير التالى المدربين الأجانب الذين تولو تدريب منتخب مصر خلال السنوات الماضية على مر التاريخ

جيمس ماكراى 1934/1936

اريك كين 1947/1948

ادوارد جونز 1949/1952

ليوبيسا بروشتش 1954/ 1955

بال تيتكوش 1959/1961

اندريا فلاندر 1963/1964

كوفاتش 1965

ديتمار كرامر 1971/1974

بوركهارد بيب 1975/1977

دوسان نينكوفيتش 1977/1978

ديجو بوندجاك 1979

كارل هيدرجوت 1982/1984

مايك سميث 1985/1988

ديتريتش وايز 1990/1991

ميرسيا روديولسكو 1993/1994

نول رويتر 1994/1995

رود كرول 1996

جيرارد جيلى 1999/2000

ماركو تارديلى 2004/2005

بوب برادلي 2011/2013

هيكتور كوبر 2015/2018

خافير اجيرى 2019/2018