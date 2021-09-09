شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن موعد عودة "أوناجم" وانتظامه فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للزمالك، عن موعد عودة المغربى محمد أوناجم، لاعب الفريق، الذى انتهت إعارته للوداد المغربى، للانتظام مع القلعة البيضاء ، مؤكدا أن المغربى أوناجم سيعود للقاهرة غدًا الجمعة قادمًا من المغرب، من أجل الانتظام فى مران الفريق.

وتأتى عودة أوناجم بناءً على قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الذى طلب استعادة جهود اللاعب المغربى فى الموسم الجديد بعد تألقه مع الوداد وينتهى عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، والمحدد له يوم 2 أكتوبر المقبل، على ستاد السويس الجديد.

وانتظم عدد من لاعبى الزمالك فى مران الفريق اليوم الخميس، وشهد مران الزمالك مشاركة كل من:"أيمن حفني، إمام عاشور، عبد الله جمعة، عمر السعيد، سيد عطية، محمد نديم، حسام عبدالمجيد، محمد حسام "بيسو"، يوسف أسامة، أحمد عيد، محمد حمدى وسيد عبدالله نيمار".

وذكر الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بالتنسيق مع محمد أسامة طبيب الفريق فضل منح باقى اللاعبين راحة بسبب حصولهم على لقاح كورونا أمس الأربعاء، حيث يعانى البعض منهم من أعراض.