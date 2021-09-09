شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. تفاصيل محاضرة موسيمانى لـ لاعبى الأهلى استعداداً لموقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهد المران اليوم محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة للفريق إلى جانب التأكيد التام على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة وتقديم اللاعبين أفضل ما لديهم.



موسيمانى

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق ، اللاعبين في فقرات تدريبية بدنية متنوعة مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.





ويستعد الأهلى لخوض لقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت فيما ستقام المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على ستاد برج العرب.