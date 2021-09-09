شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إعارة خليفة وليد سليمان إلى المحلة مقابل 250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة وليد مصطفى جناح فريق الشباب إلى غزل المحلة لمدة موسم واحد، بعدما تقدم مسئولي المحلة بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحصل الأهلي على مبلغ 250 ألف جنيه نظير إعارة وليد مصطفى إلى المحلة في الميركاتو الصيفي الحالي ويحق للأهلي استعادة وليد مصطفى من المحلة في أي وقت سواء في يناير المقبل أو بعد انتهاء الإعارة وفقا للاتفاق المبرك بين إدارة الناديين.

ويجيد وليد مصطفى اللعب في مركز الجناح الأيسر ويلعب بقدمه اليسرى ويشبه في أدائه وليد سليمان نجم الأهلي الحالي، وسبق له المشاركة في مباراة الفريق الأحمر الودية ضد مصر للتأمين.

فيما يواصل الأهلى فى الوقت الحالى، استعداداته لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.