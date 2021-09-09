شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل معسكر الزمالك فى برج العرب بعد تحديد موعد لقاء أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تأجيل المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب، والذى كان مقررًا له يوم 14 سبتمبر الجارى، وتقرر أن ينطلق المعسكر يوم 20 سبتمبر الجارى، وذلك عقب تحديد موعد مواجهة أسوان فى كأس مصر ويستمر المعسكر لمدة تقترب من الـ10 أيام.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، أكد أنه سيتعامل مع الموسم الجديد وضغط المباريات مثلما تعامل فى المباريات الأخيرة بالدورى، مشددًا على أنه سيتبع سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه لا يوجد لاعب سيشارك فى كل المباريات.

وأضاف كارتيرون فى تصريحات خاصة للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن تأخر نهاية الموسم المنقضى أضر بالأندية ماديًا بسبب رفض بعض الأندية احتراف لاعبيها خارجيًا لعدم انتهاء المسابقة فى وقت مبكر.

وقال المدير الفنى للزمالك: "الفريق مُقبل على خمس بطولات، هم بطولتى الكأس الموسم الأخير والموسم المقبل، والدورى والسوبر المحلى ودورى الأبطال الأفريقى، وسنلعب للفوز بكل البطولات، ونركز فى عملنا فقط".

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.