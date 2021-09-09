شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عرفات يعلن رحيله عن وادى دجلة وانتقاله إلى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام عرفات، صانع ألعاب وادى دجلة، رحيله عن وادى دجلة وانتقاله إلى صفوف إنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعد هبوط الغزلان إلى القسم الثانى.

وكتب عرفات عبر صفخته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" يعلم الله اني لم ابخل بنقطة عرق واحده ٧سنوات قضيتها في هذا النادي العظيم 7 سنوات صنعت في تاريخي الكروي الكثير 7 سنوات اذهب الي النادي بكل حب ووفاء وفخر.".

أضاف :"لم اجد في كل تلك السنوات الا الاحترام والتقدير والاحتواء وفقنا في مواسم واخفقنا في اخري ووصلنا إلي هذه النقطه التي لم اكن اتمني الوصول اليهاولكنها الحياه بمسئوليتها ومسارتها الحتميه ونحن مطالبون بالمضي فيها والاستمرار بكل ما نستطيع من قوه وتحدي واصرار لتحقيق مستقبل افضل".

تابع:"كل التقدير والموده والاحترام لكل المؤسسه من راسها مهندس ماجد سامي الي اصغر عامل كل التقدير والدعم للاعبين والمدربين ساظل دائما واحدا منكم وانتم الافضل في المسيره كل التوفيق لنادي وادي دجله في القادم ان شاء الله شكرا وأدي دجله وربنا يكرمني في خطوة نادي انبي".

ومن ناحية أخري قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان، خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التي منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، حفاظا عليهم من الإجهاد.

وتقام مباريات فريق إنبي الودية علي الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت، استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

قرر اتحاد الكرة في ضوء ما استمع إليه من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد مراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني ومنح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر الجاري، ولا تقام قبله أي مباريات رسمية.

وفضّل اتحاد الكرة منع إقامة أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.

وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلاً على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.