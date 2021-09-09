شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى.. رحلة أرقام السد العالى تتوج بتحقيق حلم تدريب حراس الفراعنة "انفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بحيث يتولى منصب مدرب حراس مرمى المنتخب في الفترة القادمة، حيث لعبت إنجازاته مع الفراعنة دورا في أن يتواجد في الجهاز الفني الجديد للمنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وكان من ضمن أحلام الحضري أن يتولى منصب تدريب حراس مرمى منتخب مصر وهو ماتحقق 2021 مع البرتغالى كيروش، لتكون ثاني تجاربه التدريبية بعد تجربة قصيرة في الجهاز الفني لفريق سيراميكا.



انفو الحضرى

و فاز الحضري بالعديد من البطولات في مسيرته الكروية منها 25 مع الأهلي ، حيث توج الحضري مع الأهلي بـ8 ألقاب للدوري المصري، و4 لكأس مصر، ومثلها للسوبر المصري، و3 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، و3 للسوبر الأفريقي، بالإضافة إلى 3 بطولات عربية، و كان للحضري العديد من اللحظات المميزة في مسيرته، ومن تلك اللحظات نجاحه في تسجيل هدف في مرمى كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي في كأس السوبر الأفريقي 2002.

ومع سيون السويسري، تُوج الحضري ببطولة كأس سويسرا عام 2009، ثم كرر الإنجاز في السودان عام 2012 بتحقيق لقب كأس السودان، ثم لقب الدوري في 2013 مع المريخ.

وتصدى الحضري وقتها لركلة حرة غير مباشرة وصلت لقائم المنافس وارتطمت بالحارس لتدخل الشباك في مشهد نادر الحدوث في تاريخ كرة القدم، وكان الحضري مشهوراً بتصديه لركلات الجزاء، ومن خلالها قاد مصر للقب أمم أفريقيا 2006، والأهلي للسوبر الإفريقي عامي 2006 و2007 والسوبر المصري 2003 و2007.

ومن المباريات التي لا تنساها الجماهير للحضري، مواجهة إيطاليا بطل العالم في 2009 بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس القارات، وهي المباراة التي تألق فيها الحضري بشدة ونال إشادة واسعة من أسطورة الحراسة الإيطالية جيانلويجي بوفون.

بطولات الحضري:

25 بطولة مع الأهلي

8 ألقاب الدوري المصري

4 كأس مصر

4 السوبر المصري

3 دوري أبطال أفريقيا

3 السوبر الأفريقي

3 بطولات عربية للأندية

1 كأس سويسرا

1 الدوري السوداني

4 أمم إفريقيا

1 البطولة العربية للمنتخبات