مصدر لمصراوي: 3 أندية مهتمة بمروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من مروان محسن مهاجم الأهلي، أن النادي وافق على فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي تقديرا لإلتزامه طوال السنوات الماضية من أجل البحث عن تجربة جديدة يخوضها في كرة القدم.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" مساء اليوم الخميس: "مروان محسن لديه 3 عروض في الوقت الحالي منها فيوشتر اف سي والبنك الأهلي، لكي يخوض التجربة القادمة بالنسبة له في الملاعب".

وتابع المصدر ذاته الحديث: "لكن انتقاله لفيوتشر هو الأقرب حتى الآن، حيث أن جديدة المفاوضات من جانب إدارة النادي مع اللاعب قد تدفعه لقبول العرض".

وأضاف: "اللاعب طلب من الأهلي أن يتم فسخ العقد ووافق النادي في النهاية على طلبه تقديرا له خاصة وأنه كان ملتزمًا طوال السنوات الماضية ولم يفتعل أي أزمات مع الأجهزة الفنية أو مع أي شخص داخل النادي".

وواصل: "بيتسو موسيماني اجتمع مع مروان محسن قبل التدريبات وتم إبلاغه بالقرار الفني من جانب المدرب الجنوب إفريقي، وتمني موسيماني للاعب حظ أفضل في ناد آخر وأشاد به وبإلتزامه طوال فترة عمله في النادي".

وانضم مروان محسن للأهلي في صيف 2016 قادمًا من الإسماعيلي، وتمكن من تسجيل 23 هدفًا مع الفريق في 112 ببطولة الدوري.