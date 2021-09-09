الزمالك يكشف موعد أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال منتصر الرملاوي، المدير الإداري بفريق الزمالك، إن المغربي محمد أوناجم جناح الفريق سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة.

وكان الزمالك قد قرر إعارة أوناجم إلى صفوف الوداد المغربي للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في ظل ندرة مشاركته مع الفريق الأبيض.

وأضاف الرملاوي من خلال تصريحات للمركز الإعلام للزمالك أن اللاعب المغربي سيعود الجمعة من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

وساعد أوناجم - الذي قدم مستويات مميزة مع الوداد - فريق الدار البيضاء في حصدر لقب الدوري المغربي.

ويتأهب الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب السويس الجديد.