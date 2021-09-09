من يحل بديلا لليابان؟.. 5 بنود اجبارية من فيفا للبلد المستضيف لكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اعتذار الاتحاد الياباني لكرة القدم عن عدم استضافة كأس العالم للأندية في النسخة القادمة، ليفتح الباب أمام إمكانية اقامتها في بلد آخر، يحدد خلال الفترة المقبلة.

وبالنظر إلى لائحة كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة 2020 التي أقيمت بقطر مطلع العام الجاري، فإن البلد الذي سيقع عليه الاختيار في الفترة المقبلة، مطالب بتوفير معايير فيفا لخمسة نقاط رئيسية.

ومن خلال هذا التقرير نرصد أهم الشروط المتعلقة باستضافة كأس العالم للأندية، فيما يتعلق بالاستادات وملاعب التدريب.

الاستادات

1- يجري فيفا عمليات تفتيش على الملاعب في السنوات التي سبقت كأس العالم للتحقق مما إذا كانت الملاعب التي تستضيف البطولة تستوفي المعايير الهيكلية المطلوبة.

يقبل إدارة فيفا أو ترفض كل ملعب على أساس العديد من معايير الهيكلية والسلامة التي تمت ملاحظتها خلال زيارات التفتيش وأي معلومات أخرى يجمعها فيفا، مثل هذه القرارات نهائية.

2- يجب على الاتحاد المنظم أن يزود فيفا بجميع الوثائق التي تؤكد أن الملاعب قد خضعت للتفتيش الشامل من قبل السلطات المحلية ذات الصلة وتفي بجميع متطلبات السلامة المنصوص عليها في القانون الوطني المعمول به ولوائح فيفا للسلامة والأمن الخاصة بالاستادات.

ملاعب المباريات

1- يمكن لعب المباريات على ملاعب من النجيل الطبيعي طبيعية أو الصناعي، بشرط موافقة لجنة فيفا المنظمة، عند استخدام الأسطح الاصطناعية، يجب أن يفي السطح بمتطلبات برنامج فيفا للجودة، الخاص بعشب كرة القدم أو معيار العشب الاصطناعي الدولي.

2- ما لم يوافق الفيفا على خلاف ذلك، يجب أن يكون للملعب الأبعاد التالية: الطول 105 م ، العرض 68 م.

3- سيتم إبلاغ جدول ري الملعب وارتفاع العشب من قبل المنسق العام لفيفا في الاجتماع التنسيقي للمباراة، وسيقوم منسق فيفا العام، بالتشاور مع خبير الملعب، بتحديد ارتفاع العشب وجدول الري.

سقف الاستاد

1- إذا كان للملعب سقف قابل للطي، يجب على المنسق العام للفيفا التحديد قبل المباراة ما إذا كان السقف سيفتح أم سيغلق أثناء المباراة. يجب الإعلان عن هذا القرار في الاجتماع التنسيقي للمباراة في اليوم السابق للمباراة، على الرغم من أنه قد يتم تعديله لاحقًا قبل انطلاق المباراة في حالة حدوث تغيرات مفاجئة وكبيرة في حالة الطقس.

2 - إذا بدأت المباراة بالسقف مغلقًا، يجب أن يظل مغلقًا طوال المباراة، إذا بدأت المباراة بالسقف مفتوحًا وكان هناك تدهور خطير في الظروف الجوية، فإن الحكم وحده هو من يملك سلطة الأمر بإغلاقه أثناء المباراة. في مثل هذه الحالة ، يجب أن يظل السقف مغلقًا حتى نهاية المباراة.

ساعة الاستاد والشاشة العملاقة

1- يمكن تشغيل الساعات في الملعب التي توضح مدة اللعب خلال المباراة، بشرط أن يتم إيقافها في نهاية وقت اللعب العادي في كل شوط، أي بعد 45 و 90 دقيقة على التوالي. ينطبق هذا الشرط أيضًا إذا تم لعب وقت إضافي (أي بعد 15 دقيقة من كل شوط).

2- اللوحات أو لوحات العرض الإلكترونية، المرقمة على كلا الجانبين للتوضيح، يجب أن يستخدمها الحكم الرابع للإشارة إلى تبديل اللاعبين وعدد الدقائق المسموح بها للوقت الضائع.

3- سيحدد الفيفا الشروط التي تحكم جميع عمليات الإرسال على لوحة النتائج والشاشة العملاقة.

ملاعب التدريب

1 - من حيث المبدأ، يجب على الاتحاد المنظم توفير مواقع تدريب للفرق لاستخدامها الحصري. يجب اعتماد مواقع التدريب من قبل الفيفا، وسيتم إرسال التفاصيل الكاملة حول تخصيص مواقع التدريب في ورشة عمل الفريق.

2- يجب أن تكون مواقع التدريب متاحة للاستخدام الحصري للأندية المشاركة قبل خمسة أيام على الأقل من أول مباراة للفريق حتى يوم واحد بعد آخر مباراة للفريق.

3- ما لم يوافق الفيفا على خلاف ذلك، يجب أن تكون جميع ملاعب مواقع التدريب على الأقل هي الحد الأدنى للمعيار الدولي: الطول 100 متر، والعرض 64 مترًا.

4- يجب أن تكون مواقع التدريب ضمن مسافة قيادة معقولة بواسطة حافلة الفريق من فندق الفريق، ويفضل أن تكون في غضون 20 دقيقة بالسيارة.

5- يجب أن يكون لمواقع التدريب نفس سطح ملاعب المباريات وأن تكون في حالة ممتازة، وقصها حديثًا ومحددة بالكامل وفقًا لقوانين اللعبة.

6- يجب على الاتحاد المنظم توفير موظفي الدعم ومعدات مواقع التدريب المناسبة في جميع مواقع التدريب الرسمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأقماع والمرمى المتحركة، يجب أن يكون كل موقع تدريب مجهز بغرفة ملابس واحدة على الأقل مع خزائن ودش ومراحيض، إذا كان موقع التدريب على بعد أقل من 20 دقيقة بالسيارة من فندق الفريق، فقد لا تتوفر غرف تبديل الملابس.

7- اعتبارًا من خمسة أيام قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2020 وحتى نهايتها، يجب على الأندية المشاركة فقط استخدام تلك المواقع التدريبية التي تم تخصيصها رسميًا للتدريب من قبل الفيفا.

ولا تعد تلك البنود التي يتم بناء عليه اختيار البلد المستضيف لكأس العالم، حيث عادة من يكون هناك زيارات تفقدية لمختلف الأمور، وشروط تتعلق بالطرق وأماكن الإقامة للفرق المشاركة، وأمور آخرى يتم التوافق عليها بين البلد المضيف وفيفا.

هذا ويشارك الأهلي في البطولة المقبلة من كأس العالم للأندية باعتباره بطل إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.