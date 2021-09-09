مصدر لـ"الخليج 365": مراون محسن يرحل عن الأهلي مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي السماح للاعب الفريق مروان محسن بالرحيل مجاناً خلال الصيف الجاري.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن لجنة الكرة بالنادي الأهلي أخطرت مروان محسن بفسخ التعاقد ليحق له الرحيل مجاناً.

وتعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، ومع تألق محمد شريف وتصدره قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي، خرج مروان محسن من حسابات بيتسو موسيماني.

ويحق لمروان محسن سماع العروض والانتقال بصورة مجانية إلى النادي الذي يرغب في ضمه دون الرجوع إلى النادي الأهلي.