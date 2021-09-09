رونالدو: عدت إلى مانشستر يونايتد لانتصر لأربع سنوات مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بإنه عاد من جديد إلى النادي من أجل الانتصار والتتويج بالبطولات، وليس من أجل قضاء عطلة.

وقال رونالدو في تصريحاته للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "هذا هو سبب عودتي إلى النادي.. أنا لم أعد من أجل الحصول على عطلة".

وتابع: "كما قلت، في السابق الأمور كانت جيدة، الفوز بالعديد من البطولات الهامة، لقد ارتديت هذا القميص قبل سنوات عديدة، لكني أعود هنا من جديد كي انتصر".

وأضاف: "أنا قادر، بالاعتماد عليّ وعلى باقي الزملاء في الفريق، أنا جاهز للانطلاق، إنها فرصة جيدة بالنسبة لي، وللجماهير، وللنادي، من أجل التقدم خطوة للأمام".

واختتم قائلًا: "أنا جاهز، وأعتقد أن أنني سأكون شيء هامًا خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله، حيث انضم للفريق قادمًا من يوفنتوس، وينتظر أن يكون ظهوره الأول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.