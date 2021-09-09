اليابان تنسحب من تنظيم كأس العالم للأندية 2021

أعلنت اليابان اليوم الخميس رسميا عدم تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2021 بسبب جائحة كورونا.



وذكر الاتحاد الياباني في بيان أنه اتخذ القرار بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة، وبعد مراجعة وضع تفشي وباء كورونا والظروف الحالية في البلاد، وعليه تم اتخاذ القرار.



وأضاف الاتحاد أنه كان يرغب في تنظيم البطولة ضمن فعاليات الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، لكن القيود الحالية وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، وعدم إمكانية تنظيم البطولة بحضور جماهيري أدى إلى اتخاذ القرار الذي وصفة الاتحاد بالصعب.



وكتب الاتحاد في بيانه "لن تقام كأس العالم للأندية في اليابان في كانون الأول/ديسمبر 2021... بسبب فيروس كورونا".



وتابع أن الاتحاد الدولي "فيفا سيعلن عن مكان بديل لنسخة 2021".



وكانت وسائل إعلام يابانية قد كشفت أمس الأربعاء أنّ الاتحاد المحلي لكرة القدم صرف النظر عن استضافة كأس العالم للأندية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد.



وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من كوفيد-19، وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف تموز/يوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.



ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات مرة جديدة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



