تعرف على موعد مباراة الرجاء ويوسفية برشيد في الدوري المغربي

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

يفتتح فريق الرجاء مشواره في بطولة الدوري المغربي الموسم الجديد 2021-2022، حين يواجه نظيره يوسفية برشيد مساء يوم الجمعة.



وكان فريق الوداد قد توج بطلا للدوري المغربي خلال الموسم الماضي، ليستعيد اللقب الذي خسره في 2020 لصالح غريمه التقليدي الرجاء.

يستضيف فريق يوسفية برشيد نظيره الرجاء في الجولة الأولى من الدوري المغربي، مساء يوم الجمعة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل منافسات الدوري المغربي في موسمه الجديد عبر القنوات المغربية على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة المغربية الرياضية.