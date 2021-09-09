الاتحاد الياباني لكرة القدم يقرر التخلي عن استضافة منافسات كأس العالم للأندية 2021

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم رسميا التخلي عن استضافة منافسات كأس العالم للأندية 2021.



القرار جاء بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أوضح الاتحاد الياباني لكرة القدم.

وكانت اليابان تستعد لاستضافة البطولة لأول مرة بعد غياب 5 سنوات كجزء من احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيس اتحاد الكرة بالبلاد.

ولكن القيود المحتملة على حضور المتفرجين للمباريات بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا ستجعل من الصعب على الاتحاد الياباني جني الأرباح من الحدث.

وكشف كيوتاكا سوهارا الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الياباني لكرة القدم عن القرار في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد.

وقال سوهارا : "كان علينا اتخاذ القرار في هذا الوقت، تم النظر في أفكار مثل طلب دليل على التطعيم أو حضور الجماهير بعد خضوعهم لاختبارات كورونا، لكن لم يعد هناك وقت لمزيد من النقاش".

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانا رسميا قال فيه إن الاتحاد الياباني اعتذر بالفعل عن استضافة كأس العالم للأندية 2021.

وحول هوية البلد المضيف للنسخة المونديالية المقبلة، قال الفيفا إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن بأن هناك حالة واحدة ستجعل المملكة تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وهي عدم قدرة الدولة البديلة لليابان على تنظيم البطولة.

يذكر أن هناك 3 أندية ضمنت المشاركة في النسخة المقبلة من مونديال الأندية وهي الأهلي المصري باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي تم اختياره من قبل اتحاد أوقيانوسيا.