الامارات | الزمالك يوافق على "جلسة شاي" مع الأهلي.. ويصدر بيان الصلح

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على "جلسة شاي" مع الأهلي.. ويصدر بيان الصلح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق نادي الزمالك المصري على دعوة تلقاها من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة الأزهري من أجل الجلوس مع رموز من النادي الأهلي في "جلسة شاي" تجمع الناديين الغريمين، بهدف الصلح ونبذ التعصب بين الجماهير البيضاء والحمراء لاسيما بعدما زادت حدة التنافس بين الفريقين وتتويج الزمالك بطلاً للدوري، وذلك بحسب صحيفة الوطن المصرية.

من جهته، قال الزمالك في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إضافة إلى الود والصداقة التي تربط إدارة الطرفين، يدعو نادي الزمالك الجماهير الواعية وجميع أطراف المنظومة الرياضية والإعلامية إلى إعلان مبادرة رفض التعصب والتأكيد على قيم الروح والرياضية والمنافسة الشريفة، كما تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة النادي احترامها لكافة الأطراف وأنه لا خصومة ولا خلاف مع أحد حتى مع الاختلاف في وجهات النظر فإننا نثمن كل الدعوات والمبادرات المخلصة التي تحقق تلك الغايات السامية وتحفظ الصالح العام".

وأضاف البيان: "مستعدون للتجاوب معها دون تردد إعلاء لقيم التسامح والعمل المشترك، وننوه إلى أهمية تقديم رسالة إيجابية في هذا الحدث الرياضي القاري الهام الذي يتابعه الملايين حول العالم والتأكيد على القواسم المشتركة لسياسة طرفي اللقاء القائمة على الاحترام والتقدير المشترك بما يتوافق مع مكانة وريادة الناديين الأشهر والأكبر في القارة وعراقة وحضارة الدولة المصرية".

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