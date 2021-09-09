الامارات | كمبيوتر خارق يكشف عن بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. "ليس ليفربول"

شكرا لقرائتكم خبر عن كمبيوتر خارق يكشف عن بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. "ليس ليفربول" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن كمبيوتر خارق استعان به موقع "بونس كود بيت" المختص بالإحصائيات والدراسات الفنية، توقع هوية الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، في وقت حدد كذلك ترتيب الأندية بالكامل.

وقالت الصحيفة إن "مانشستر سيتي سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي، إذ سيحقق المدرب بيب غوارديولا لقبه الرابع في (البريميرليغ)، وسيحل تشلسي في المركز الثاني، ومانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثاً، وليفربول رابعاً، وهذه الفرق ستتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأضافت: "سيحل توتنهام في المركز الخامس وسيتأهل لخوض بطولة الدوري الأوروبي، وفريق ليستر سيتي سادساً، وإيفرتون سابعاً، متقدما على وست هام الثامن، وأرسنال التاسع، وليدز عاشراً".

ولم يكتف الكمبيوتر في توقع أصحاب المقدمة في الترتيب وإنما توقع أصحاب المراكز المتأخرة وهي كريستال بالاس ونيوكاسل وبرينتفورد، فيما ستهبط فرق نوريتش وواتفورد وبيرنلي".

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