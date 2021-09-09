اخبار الرياضه

الامارات | كمبيوتر خارق يكشف عن بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. "ليس ليفربول"

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كمبيوتر خارق يكشف عن بطل هذا الموسم.. "ليس " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن كمبيوتر خارق استعان به موقع "بونس كود بيت" المختص بالإحصائيات والدراسات الفنية، توقع هوية الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، في وقت حدد كذلك ترتيب الأندية بالكامل.

وقالت الصحيفة إن "مانشستر سيتي سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي، إذ سيحقق المدرب بيب غوارديولا لقبه الرابع في (البريميرليغ)، وسيحل تشلسي في المركز الثاني، ومانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي ثالثاً، وليفربول رابعاً، وهذه الفرق ستتأهل إلى الموسم المقبل".

وأضافت: "سيحل توتنهام في المركز الخامس وسيتأهل لخوض بطولة الدوري الأوروبي، وفريق ليستر سيتي سادساً، وإيفرتون سابعاً، متقدما على وست هام الثامن، وأرسنال التاسع، وليدز عاشراً".

ولم يكتف الكمبيوتر في توقع أصحاب المقدمة في الترتيب وإنما توقع أصحاب المراكز المتأخرة وهي كريستال بالاس ونيوكاسل وبرينتفورد، فيما ستهبط فرق نوريتش وواتفورد وبيرنلي".

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا