الامارات | سعيد المهيري يهدي الإمارات لقب مونديال القدرة للشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد المهيري يهدي الإمارات لقب مونديال القدرة للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سطر فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة بعد فوزهم اليوم بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة التي احتضنتها هولندا، ليواصل فرساننا الريادة والتميز في عالم سباقات القدرة بعد المحافظة على لقب المونديال وتقديم الفريق مشاركة مميزة برعاية طيران الإمارات.

ودخل الفارس سعيد سالم عتيق المهيري التاريخ من أوسع أبوابه بعد فوزه للمرة الثالثة على التوالي بلقب السباق الذي أقيم في مدينة إرميلو لمسافة 120 كلم، ليهدي الإمارات المركز الأول بعد إنجازه الذي حققه على صهوة الفرس "هالة"، مسجلاً زمناً قدره 5.09.10 ساعات، وأحرز زميله الفارس عبدالله علي محمد العامري المركز الثاني والوصافة في أول مشاركة له في المونديال ممتطياً صهوة الجواد «تونكي دي بو بازل»، ومسجلاً زمناً قدره 5.09.19 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الاسبانية باديا مارفا على صهوة "زرياب"، مسجلاً زمناً قدره 5.0925 ساعات.

وشهد السباق الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية في الإمارات بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الهولندي للفروسية. وشارك في السباق نحو 75 فارساً وفارسة يمثلون 22 دولة، وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، كما أدار المنافسات 7 حكام من بينهم حكمنا الدولي حمد الشامسي الذي مثل الإمارات والعرب وقارة آسيا في عملية التحكيم للبطولة. وستقام اليوم مراسم تتويج الأبطال في قرية القدرة بمدينة ارميلو والتي استضافت فعاليات البطولة، كما تقام اليوم على هامش الحدث بطولة أوروبا لمسافة 160 كلم.

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