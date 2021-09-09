الامارات | حسن المرزوقي يستقيل من عضوية مجلس إدارة نادي رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المرزوقي يستقيل من عضوية مجلس إدارة نادي رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة حسن المرزوقي باستقالته من عضوية مجلس إدارة النادي وذلك لظروف خاصة. وقال المرزوقي لـ "الإمارات اليوم": "بسبب ظروف عملي الخاص وعدم القدرة على الجمع بين العمل والتواجد في نادي رأس الخيمة، فضلت تقديم إستقالتي اليوم لحرصي على مصلحة النادي".

يذكر أن النادي من جهة أخرى، وبحسب ما أعلن رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحيم شاهين في تصريح لقناة الشارقة الرياضية اليوم، انسحب من دوري الدرجة الأولى، وذلك بحسب عدم حصول النادي على الدعم المالي الذي يخصصه اتحاد الكرة لأندية الهواة.

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