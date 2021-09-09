ما هو موعد مباراة المريخ وإكسبرس في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستهل فريق المريخ السوداني مشواره في منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022 من الدور التمهيدي.



ويخوض فريق المريخ أولى مبارياته في البطولة من دور الـ64، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في مواجهة إكسبرس الأوغندي.

ويستضيف فريق إكسبرس نظيره المريخ في مباراة ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة الملاعب الرياضيه السودانية.

كان المريخ قد شارك في منافسات النسخة الماضية، لكنه خرج مبكرا من دور المجموعات.